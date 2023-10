La familia de Luis Alfredo Garavito: ¿tenía pareja?

Luis Alfredo Garavito, también conocido como ‘la Bestia’, es considerado como el mayor asesino de niños en Colombia. Nacido en Génova, Quindío, en enero de 1957, al hombre se le señaló como responsable de la muerte de 172 menores de edad y fue declarado culpable de 138 cargos de homicidio, que valieron para condenarlo a 40 años de prisión.



En un testimonio recogido por el investigador Jesús Herranz-Bellido, de la Universidad de Alicante, Garavito recalcó que su padre era un hombre violento y fue la persona que, según él, cometió el primer abuso sexual en su contra.

“Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche, él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo”, declaró 'la Bestia' en una de las audiencias realizadas en su contra.

De acuerdo con Garavito, los múltiples abusos a los que fue sometido fueron forjando su destino e inclinación sexual. Cuando tenía 12 años, según él, fue víctima de uno de los amigos de su padre, que lo abusó sexualmente, lo torturó y le causó daño en sus genitales debido a los golpes que recibía mientras estaba amarrado en una cama.

Esta experiencia, contó, fue la que hizo que no se sintiera suficientemente heterosexual cuando veía revistas con contenido para adultos. Asimismo, el mayor de siete hermanos aseguró que su padre no lo dejaba tener novia, aunque sus inclinaciones ya no iban en ese sentido.

Publicidad

El primer crimen que cometió Garavito en contra de niños fue a los 15 años. La Bestia acorraló a un menor para tocarle sus genitales, pero la víctima alcanzó a gritar y esto alertó a las autoridades, que lograron detenerlo.

En ese momento, aseguró, su padre lo regañó por no haber cometido el delito en contra de una mujer y lo echó de la casa por su comportamiento. Según Garavito, luego de ese incidente intentó entablar relaciones con mujeres y logró formalizar algo con una de ellas, aunque esto no ha sido comprobado. No tenía pareja.



Autoridades, expertos y la sociedad entera recalcan que nada de lo que supuestamente le pasó a Luis Alfredo Garavito cuando niño explica ni mucho menos justifica su actuar criminal.