La FARC no conoce el paradero de Iván Márquez

Sin embargo, el partido político aseguró que el exguerrillero se encuentra en Colombia y que no ha renunciado a la colectividad.

La FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, aseguró que no conoce el paradero de Iván Márquez. Sin embargo, confirmaron que se encuentra en el país. Sobre el caso, Victoria Sandino comentó: “Este proceso de reincorporación a la vida política no es fácil. Sabemos lo que está ocurriendo con Iván frente a los temas de seguridad y de estos montajes que se están haciendo. Él ha decidido refugiarse”

De igual manera, el partido creado tras los acuerdos de la Habana afirmó que ‘El Paisa’ ni ‘Romaña’ han abandonada sus filas.