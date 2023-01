La fiscal que tiene contra las cuerdas a la Contraloría de Antioquia

Claudia Carrasquilla, conocida como la "dama de hierro", envió 1.500 delincuentes a prisión y es una de las personas más custodiadas por amenazas en su contra.

Carrasquilla, delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, reveló en entrevista exclusiva con Noticias Caracol detalles de la investigación por corrupción que hoy mantiene tras las rejas al contralor de Antioquia y a otros funcionarios de esa entidad.

“La investigación comienza por una denuncia que hace un alcalde, precisamente en Medellín, donde él indica que fue abordado por uno de los contralores auxiliares, el cual le exigió una suma de dinero a cambio de no presentar un informe de auditoría en el que posiblemente hubiese advertido una irregularidad”, señaló.

La presunta red de corrupción deja hasta el momento varias capturas entre las que se destacan la del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, otros funcionarios de la entidad y tres alcaldes de los municipios de San Carlos, Jardín y La Pintada.

“Para nosotros fue escandaloso lo que encontramos en el desarrollo de la indagación como la alteración de los contratos y de los informes que ellos presentaban”, indicó Carrasquilla.

De acuerdo con la fiscal, la modalidad de la red de corrupción consistía en ir donde los alcaldes , gerentes de los hospitales o los administradores y les decían: “aquí tengo un informe, encontramos un hallazgo por la inversión de sus recursos donde advertimos unas irregularidades, pero si usted nos da dinero, nosotros podemos cambiar el informe”, relató la fiscal a Noticias Caracol.

“Ese dinero iba representado en dinero en efectivo, propiedades, en vehículos y de allí que con las capturas que nosotros hicimos esta semana, también se hizo la ocupación de algunos bienes por valor aproximado de 13 mil millones de pesos”, explicó.

La funcionaria además reveló que para las autoridades era un objetivo de alto valor la mansión del contralor Sergio Zuluaga, ubicada en un sector exclusivo de El Poblado en Medellín.

“Este hombre no solamente tenía este inmueble por valor de tres mil millones de pesos, sino que los viajes eran suntuosos. Todo lo que él hacía era demasiado exuberante”, manifestó.

Según la fiscal, en este caso se habría registrado una malversación de fondos por 11 mil millones de pesos.

“A cada uno de ellos son casi siete delitos los que se les viene a imputar”, añadió.

La investigación comenzó en 2018 pero hay hechos del 2017 y 2016, cuando Sergio Zuluaga y Rubén Darío Naranjo fungían como contralor y subcontralor, quien todavía no ha sido capturado.



Conocida como “la dama de hierro”, Carrasquilla, quien además fue directora de fiscalías en Medellín, es una de las personas más custodiadas del país debido a constantes amenazas contra su vida.

“En su momento el fiscal Néstor Humberto me hizo el ofrecimiento de venirme para Bogotá, eso coincidió con un momento coyuntural en Medellín de una serie de amenazas y señalamientos por parte de las organizaciones delincuenciales y por eso terminé en Bogotá”, aseguró.

Entre los criminales de grupos delincuenciales de Medellín que han caído tras las rejas por sus investigaciones se encuentran miembros del cuerpo colegiado, que anteriormente se conocía como La Oficina de Envigado.

“Fue mi principal persecución porque nosotros en la dirección de crimen organizado, en la sede de Medellín, estábamos divididos por organizaciones delincuenciales y a mí y a otra compañera nos correspondió precisamente el cuerpo colegiado y empezamos desde 2010 a desvertebrar esas organizaciones”, contó.

Entre los años 2010 y 2016, que Carrasquilla estuvo en la dirección de crimen organizado, fueron casi 1.500 delincuentes enviados a la cárcel, quienes habían cometido delitos como extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Incluso 500 millones de pesos era el valor que ofrecían los criminales por asesinarla.

“Yo ya estaba de directora de fiscalías en Medellín. Desde el crimen organizado ordenaron precisamente un allanamiento para la captura de alias ‘Pantera’, un miembro del Clan del Golfo, y en el registro uno de los policías observa un cuaderno con mi nombre y muchas cruces alrededor”, indicó.

El policía le preguntó al hombre sobre por qué tenía el nombre de ella en ese cuaderno y este contestó: “esa es una señora muy dura que hay en Medellín que hay una orden de matarla”, recordó Carrasquilla.

De acuerdo con la fiscal, alias ‘Pantera’ relató que la orden para asesinarla provino de los combos en la capital antioqueña, que acudieron ante el máximo jefe del Clan del Golfo, alias ‘Otoniel’.

“Y él lo que dijo fue que él que sea capaz de matarla, que la mate”, señaló la funcionaria.

Al conocer la situación, la fiscal fue a hablar con los cabecillas tras las rejas para preguntarles cuál era la razón por la cual ellos iban a atentar contra ella.

“Ellos dicen yo no tengo nada que ver, no sé de dónde sale ese rumor, yo creo que son chismes para que usted nos persiga. Uno sabe que es una molestia de ellos del trabajo que venimos haciendo”, añadió.