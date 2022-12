La Gran Encuesta: colombianos revelan su intención de voto para el 2018

A un año de las elecciones presidenciales, el país inicia una carrera frenética para decidir su futuro. Alianza informativa de Noticias Caracol, Blu Radio y Revista Semana.

Para esta Gran Encuesta la firma Invamer entrevistó a 1.200 personas en 57 municipios, 22 capitales y 24 departamentos. La metodología fue cara a cara en los hogares.

A quienes contestaron inicialmente que definitivamente sí votaría o probablemente sí votaría si las elecciones fuera el próximo domingo, se les cuestionó por una serie de personajes.

A la pregunta: “si las elecciones para Presidente fueran mañana, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?”, las respuestas fueron las siguientes:

Germán Vargas 21,5%

Gustavo Petro 14,2%

Sergio Fajardo 10,0%

Clara López Obregón 8,4%

Luis Alfredo Ramos 7,7%

Marta Lucía Ramírez 6,5%

Claudia López 6,0%

Humberto De la Calle 5,4%

Alejandro Ordoñez 4,9%

Jorge Enrique Robledo 4,0%

Piedad Córdoba 2,8%

Juan Carlos Pinzón 2,4%

Voto en blanco 6,3%

Esta pregunta no incluyó a algún nombre del Centro Democrático pues los posibles candidatos de esa colectividad tienen un bajo reconocimiento de los votantes en contraste con los nombres de otros partidos.

Sin embargo, al hacer combinaciones se contrastó la intención de votos con el nombre de Iván Duque, del uribismo.

Por ejemplo, si la combinación para primera vuelta fuera Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo, Clara López Obregón, Marta Lucía Ramírez, Humberto De La Calle e Iván Duque; el resultado es el siguiente:

Germán Vargas Lleras 32,4%

Sergio Fajardo 20,4%

Clara López Obregón 15,09%

Marta Lucía Ramírez 10,3%

Humberto De la Calle 8,0%

Iván Duque 6,2%

Voto en blanco 6,8%

Se destaca que en esta primera parte, la primera vuelta, en todos los escenarios gana Germán Vargas Lleras.

Le sigue Gustavo Petro, quien registra casi el mismo porcentaje de intención de voto en Bogotá y la Costa Caribe.

Para la segunda vuelta se hicieron eventuales combinaciones. El exvicepresidente tiene aquí el más alto porcentaje de intención de voto.

La encuesta también consultó a los colombianos sobre un posible escenario con un candidato de las FARC.

La respuesta es contundente, un 88,6% de los consultados no votaría por alguien propuesto por esa guerrilla.

Los ciudadanos siguen siendo pesimistas frente al futuro del país. Un 74% de quienes participaron en la encuesta considera que las cosas van por mal camino y un 20,4%, que va por buen rumbo.

El desempleo, la salud, la corrupción, la educación y la pobreza son los temas que más les interesan a las personas. Este ítem muestra que los tradicionales temas de preocupación como violencia, orden público y narcotráfico han sido desplazados.

A la pregunta, ¿cree usted posible que Colombia en un futuro pueda estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento, o no lo cree posible?; los encuestados contestaron que sí es posible en 55,4% y que no es posible en 43%.

Sobre el proceso de paz con las FARC un 65,2% cree que va por mal camino y un 27% por buen camino.

Acerca de las conversaciones con el ELN, un 69,8% cree que van por mal camino y un 19%, por buen camino.



Consulte aquí la encuesta completa y la ficha técnica