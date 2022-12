“La guerra, con lo cruel que es, debe tener principios”: Carlos Lozada habla de atentado a El Nogal

“Es un hecho que no obedece a lo que fue tradicionalmente la historia del accionar de las FARC”, dijo el exguerrillero sobre el hecho cometido hace 15 años.





Usted dice, en reciente entrevista, que ese fue un error de las FARC. Quizá el más grande que hubo reciente en la historia de las FARC, ¿por qué?, ¿cómo lo han analizado para llegar a esa conclusión?

Es un hecho que se da contra un club social, que por definición no puede ser, bajo ningún contexto, un objetivo militar. Nosotros en el proceso de construcción de los acuerdos de La Habana, cuando tuvimos la posibilidad de encontrarnos cara a cara con las víctimas, no solo nosotros sino también la delegación gubernamental de alguna manera pudimos tomar distancia de los hechos que se dan en la dinámica del conflicto y empezar a entender los hechos que no debieron haber sucedido.

¿Cuál es el proceso personal? Cuando se escucha de parte de una víctima: cómo le cambió la vida, cómo se troncó su vida, cómo se desbarató su familia, cómo nació en su corazón ese rencor.

Ha sido algo desde el punto de vista personal muy duro, muy difícil porque obviamente se trata de enfrentar una situación desde una perspectiva diferente de cómo se percibe y se vive estando en la dinámica del conflicto.

¿Ustedes tienen toda la información de quién planeó el golpe de El Nogal?

Nosotros como FARC hemos asumido la responsabilidad colectiva del hecho porque entendemos que solamente a partir de la verdad plena es posible, no solamente, sentar las bases para la reconciliación y el perdón, sino también para construir de alguna manera un relato conjunto como sociedad colombiana. No solamente de ese hecho, sino de todos los hechos que sucedieron en el conflicto y de esa manera armar el rompecabezas de lo que fue el conflicto y garantizar así que, de ese ejercicio de la verdad, que apenas va a iniciarse luego de la firma de los acuerdos, pueda salir un verdadero grito del conjunto de la sociedad en el sentido de decir: ¡Nunca más!

Vea, también:

Quince años de atentado al club El Nogal: víctimas piden que se...