La historia de Érika Castro, valiente policía que resultó herida en medio de disturbios

En el Día Internacional de la Mujer, Noticias Caracol hace un reconocimiento a aquellas mujeres que, con coraje y valentía, hacen parte de las filas de la Policía Nacional y enfrentan diferentes riesgos con tal de cuidar a los ciudadanos y brindar tranquilidad. Tal es el caso de la patrullera de la Policía Érika Castro.

La patrullera Érika Castro, de 25 años, resultó herida cuando asistió a un intento de bloqueo en cercanías de la Universidad Distrital, centro de Bogotá.

Durante los ataques, ella fue impactada con un objeto contundente, mismo que le generó lesiones en el rostro que debieron ser atendidas en el hospital de la Policía.

Allí la sometieron a una delicada cirugía, misma que la obligó a permanecer por más de una semana en ese centro médico.

Tras recibir el alta, su pareja y su mamá le brindan todos los cuidados que necesita. Por la herida en su rostro, la patrullera Érika Castro no puede hablar, pero su compañera sentimental cuenta lo ocurrido.

“Tuvo una multifragmentación en la parte derecha de la mandíbula y en el lado izquierdo tuvo una fractura y le comprometió la raíz de una muela de la parte derecha y la parte izquierda. Las secuelas podrían ser que quede sin sensibilidad en el labio de abajo, posiblemente. En algunas ocasiones quedan con parálisis en el rostro, pero pues pidiéndole mucho a Dios que no suceda esto y que la recuperación sea todo un éxito, así como lo fue la cirugía”, indicó la patrullera Alejandra Rangel, pareja de Érika.

La patrullera Rangel también habló de la fatídica jornada del ataque: “Estábamos en posición de control de orden, me encuentro detrás de mi compañero, resguardándome, de lo que nos arrojaban. Sentí que algo me golpeó en la parte derecha y me desestabiliza”.

Isaura Realpe, la mamá de Érika Castro, viajó desde el Meta a Bogotá para cuidar a su hija: “Muy cruel, eso no se debe hacer con la fuerza pública, porque ellos están cuidando al pueblo y defendiendo al pueblo”.

Varios compañeros de Érika también la visitaron y le enviaron mensajes de ánimo para que tenga éxito en su recuperación.

“Te estamos esperando, eres una mujer luchadora, te admiramos mucho. Esperamos pronta recuperación y te queremos desear feliz Día de la Mujer”, fue el mensaje de los demás uniformados.