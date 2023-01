La historia del mango dulce: Belisario Betancur y su anécdota sobre Gabo

Al expresidente y al nobel los unió una amistad cimentada en el amor por las letras y la cultura. Una simpática historia refleja esa cercanía.

Belisario Betancur contó hace apenas dos años la historia del mango dulce, una de las tantas anécdotas de su larga amistad con Gabriel García Márquez.

Publicidad

“Un domingo en la tarde, me llamó Gabo y me preguntó: ¿tú sabes en qué año llegó el mango a América? ¡Háganme, el favor! Un domingo en la tarde esa pregunta. Le dije que no sabía y le pregunté para qué necesitaba saberlo. Porque tengo a Simón Bolívar en Cartagena comiendo mango dulce y me suena que está mal. ¿Será que le cambio de fruta?”.

Betancur le averiguó el dato y por ello quedó incluido en la lista de agradecimientos de ‘El general en su laberinto’. “Por la profunda investigación sobre el mango”, contaba el expresidente entre risas.

El maravilloso relato hizo parte de una charla del festival Gabo de periodismo en la que no paró de recordar esa amistad de la política y la literatura.

Vea también:

Publicidad