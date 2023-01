La historia del pintor David Manzur, quien a sus 90 años prepara su próxima exposición

Es uno de los artistas más reconocidos del país, su talento lo ha llevado a importantes escenarios nacionales y fuera del país.

David Manzur nació en Neira, Caldas, hace noventa años, sin embargo, creció fuera del país.

“Llegué a España en la revolución, me tocó la guerra mundial”, contó el pintor en diálogo con Noticias Caracol.

Su padre era libanés, por lo que Manzur se crio cerca de Marruecos en España. La realidad de su infancia lo inspiró para convertirse en artista.

“El otro punto que está en la memoria es en España ya en el colegio, los grandes cuadros del siglo XVII que me tocaba ver en Sevilla, y en parte el hambre que pasamos en la guerra”, señaló.

Desde la tranquilidad de Barichara, en Santander, se alista para la que será su próxima exposición.

“Barichara me trae el recuerdo de España, me trae el clima más perfecto de una primavera eterna y la energía y la configuración de la gente de acá. Me hace sentir la felicidad de que la gente tiene nombre y se llama por su nombre”, expresó el pintor.

Y no le gusta que le digan maestro, prefiere que lo llamen por su nombre, David. Se define como inquieto y aseguró que su gusto por pintar no se detiene.

“A muchos compañeros de mi edad no les interesa nada. Yo puedo tener la misma curiosidad que puedes tener tú pudiendo ser bisnieto mío. Del mundo me encanta la naturaleza, fui al Everest, Nepal y la belleza que uno encuentra”, manifestó.

En un conversatorio de apertura de la Feria del Libro de Bucaramanga, habló de todo un poco, como de las nuevas tecnologías, las que ve como importantes aliadas.

“Estos medios lo que hacen es abrir la curiosidad enormemente para llegar a la fuente de las cosas. Lo virtual se confunde con lo real”, señaló.

Además, se reconoce como un ser humano en constante aprendizaje.

“De vivir la vida, cometer errores, equivocarme, meter la pata y tener ratos muy agradables también”, agregó.