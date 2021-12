La indirecta de Duque a Petro: “Quienes militaron en el terrorismo no pueden hablar de honor”

El presidente Iván Duque rechazó el informe de la ONU sobre la Policía, en el que se atribuyó al uso desproporcionado de la fuerza la muerte de 28 personas en el marco del paro nacional.

En contexto: ONU atribuye 28 muertes del paro nacional a la fuerza pública

Durante la ceremonia de ascensos de generales de la Policía, el mandatario colombiano dijo que “prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es, en sí mismo, un ataque a la institución y a las instituciones”.

Y agregó: “No se puede buscar estar del lado de la Policía para la foto y para el aplauso y para cobrar victorias, pero después, a la más mínima estancia de oportunismo, lacerarla, insultarla, denigrarla”.

El director de la institución, el general Jorge Luis Vargas, también se pronunció contra el informe de la ONU.

“No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La Policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden para que se haga. A nadie. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación tiene las investigaciones, es el organismo competente con la Procuraduría”, expresó.

Duque, por su parte, extendió sus palabras de rechazo a quienes han criticado a la Policía.

“Nadie puede pretender usurpar las funciones de los órganos legítimos del Estado y mucho menos se puede pretender hacer politiquería con el nombre de la institución”.

Y se refirió al trino que publicó el precandidato Gustavo Petro en el que este cuestionaba a la Policía Nacional diciendo: “Esta masacre hecha desde el gobierno es solo comparable a las más grandes masacres cometidas por el paramilitarismo en la década de los noventa. Un gobierno indolente ante los reclamos de su pueblo y una teoría de seguridad del enemigo interno que convierte al Estado en asesino”.

Duque afirmó que “quienes militaron en el terrorismo, quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo, no pueden venir a hablar de honor frente a quienes han obrado siempre del lado de la legalidad”.