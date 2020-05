La iniciativa que llevó a expertos a donar tiempo para recaudar fondos para los más necesitados

Darán importantes conferencias sobre la transformación digital y ventas, los dineros logrados serán destinados a quienes no pueden hacer trabajo desde casa.

Y es que esta crisis desatada ha afectado principalmente a pequeños y medianos empresarios, quienes tienen en la transformación digital una de sus oportunidades para sobrevivir.

La iniciativa es de la organización Newnet, que promueve un evento a través de plataformas digitales para unir el gremio de la tecnología frente a estos nuevos desafíos.

Álvaro Trujillo, el CEO (director ejecutivo) de la compañía, explicó en qué consiste.

“Hay muchas personas que si no salen, no encuentran el dinero para poder sobrevivir. Nos pusimos a hablar con una serie de amigos, hubo expositores que quisieron donar su tiempoy lo que queremos dejar abierto es que durante este mes de mayo la gente pueda hacer donaciones, esas donaciones ingresarán a Fomentamos, que es una institución de Medellín cuyo foco es hacer capital semilla para esas personas que venden aguacates, venden productos y que muchos se quedaron sin productos porque no los pueden vender”, dijo Trujillo.

Este jueves 7 de mayo es la primera cita. Desde las 4:00 p.m. habrá cinco conferencias gratis para emprendedores. No se las pierda.

A cambio usted podrá hacer una donación.

La alegría de Cándida

Y ¿recuerdan a Cándida, la hermosa chocoana que ayudaba a familias vulnerables de Medellín?

Es uno de los símbolos más bellos que nos hemos encontrado por estos días. La muestra de que podemos encontrar razones para sonreír en medio de las dificultades.

"Yo soy una negrita contenta, que a Dios le doy las gracias por haberme dado como bendición la dicha de haber nacido en el Chocó, pero orgullosamente antioqueña”, dice ella con su sonrisa.

Pues es una de las beneficiadas de la empresa Pontobrasileiro, que está llevando mercados a familias desplazadas.

Es vendedora ambulante en una estación del metro en Medellín, compartió el mercado que recibió con otras familias, y sin proponérselo motivó a la compañía de cuidado capilar a entregar más ayudas a la población vulnerable.

Esenttia entrega insumos médicos

Esta compañía colombiana que fabrica resinas plásticas en alianza con otras empresas está aportando más de 2 mil millones de pesos para la entrega de insumos médicos.

Tapabocas, válvulas para respiradores, caretas, trajes de protección para la comunidad médica, empaques de alimentos y la logística para que los materiales lleguen a su destino hace parte del aporte.

Esperan beneficiar a más de 160 mil profesionales de la salud y 53 mil pacientes en Bolívar, Cundinamarca y Santander.

Si conoce otras historias puede escribirnos a [email protected]