La insólita forma como un padre encontró a su hijo en Pereira, tras una búsqueda de cinco años

En Pereira fue localizado Renzo Amat Neira, un joven que era buscado por su familia desde hace cinco años, luego de que desapareciera de su hogar en Barranquilla, donde vive su mamá.

Para poder encontrarlo se utilizó un equipo de cámaras de última tecnología con funciones de reconocimiento facial.

“Al solicitarle antecedentes, esta persona aparece con circular amarilla. Empezamos a hacer las coordinaciones con verificación con Interpol y logramos identificar que esta persona se encontraba desaparecida”, contó el coronel Julio Mora Escobar, subcomandante de la Policía de Pereira.

“Yo no sabía si él estaba vivo o no, una incertidumbre con la que viví hace cinco años. La mamá también, desde Barranquilla, sin saber si se pone uno de luto o no de luto, dónde está su cuerpo. Lo que ella me decía, ‘yo mientras no vea el cuerpo no creo nada’, y así han pasado estos cinco años”, afirmó su padre, Jorge Neira.

Tras identificar al joven desaparecido, “la Policía Nacional y la unidad de la estación Pereira reúne dinero entre ellos y con personas conocidas del mismo sector, con el fin de poder traer a su señor padre que se encontraba en la ciudad de Cali. Es trasladado hasta la ciudad de Pereira, aquí se presenta el reencuentro”, detalló el coronel Mora.

Su padre, que es vendedor ambulante, dijo sentirse “contento de encontrar a mi hijo… casi cinco años sin verlo. Es una felicidad total, no sé cómo explicarlo”.