La investigación por homicidio que tiene frenada la libertad de Enilce López, La Gata

El proceso por la muerte de Nunila Esther Collazos en el municipio de Magangué, Bolívar, ocurrido en 2001, tiene frenada la orden de libertad contra Enilce López, conocida como La Gata. Fuentes de la Fiscalía señalan que dicho proceso, que se adelanta ante el Juzgado Primero Especializado de Cartagena, se encuentra suspendido al estar en manos de la JEP. Sin embargo, allí existe una medida de aseguramiento vigente en su contra, por lo que aún no se ha podido hacer efectiva la orden de libertad del juzgado de ejecución de penas.

Expertos penalistas señalan que, aunque los beneficios concedidos son ajustados a las normas legales, no resultan ser proporcionales con la pena impuesta por homicidio agravado. “De nuevo vemos cómo los delincuentes se burlan no solo de la justicia, porque la mayoría de la pena ni siquiera ha sido cumplida en un establecimiento carcelario, sino también de las víctimas, que no han sido reparadas”, opina el abogado penalista José Moreno.

La corporación Excelencia en la Justicia también hizo algunos cuestionamientos. “Habrá que valorar ciertas materias. Lo primero desde luego en orden de la gravedad de la enfermedad que esté padeciendo, desde luego es importante también la opinión de las víctimas, el concepto de las víctimas y también verificar la existencia de otras causas penales”, explicó su director, Hernando Herrera.

En diálogo con Noticias Caracol, la defensa de Enilce López señaló que buscará los mecanismos para lograr materializar la libertad de la exempresaria.

¿Por qué ordenaron la libertad de Enilce López?

El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió el pasado lunes, 27 de febrero de 2023, la orden de libertad a Enilce López . El juez consideró que la empresaria ha demostrado un buen comportamiento durante su tiempo en detención y también tuvo en cuenta que presenta “un pronóstico de vida muy corto”.

La funcionaria que tomó la decisión indicó que Enilce López “tiene cáncer invasivo de tipo pulmonar, cervical y en ovarios, por lo que se puede concluir que su tiempo de vida no será tan prolongado y como tal se debe salvaguardar su vida, salud y en protección especial su dignidad humana, junto con su muerte digna”, reseñó Caracol Radio.

Enilce López, también conocida como la empresaria del chance, fue condenada a 37 años de cárcel en medio del proceso del asesinato de Amaury Fabián Ochoa en el año 2000, un operador de peajes, y su vínculo con grupos paramilitares.

La libertad de Enilce López se ordena bajo dos compromisos, entre los que se cuenta el buen comportamiento y presentarse periódicamente ante el juzgado.