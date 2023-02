La jueza Vivian Polanía habló sobre su estado de salud tras la revocatoria de su suspensión

La jueza de control de garantías Vivian Polanía Franco fue suspendida de su cargo por tres meses luego de aparecer en una audiencia virtual recostada en una cama, fumando y con poca ropa el pasado 16 de noviembre de 2022. Sin embargo, en los últimos días, esta suspensión fue revocada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Tras ese suceso, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander suspendió temporalmente a Vivian Polanía Franco, una jueza de control de garantías en Cúcuta.

Conforme a la investigación disciplinaria, ella se encontraba "con los ojos entredormidos, despeinada, recostada en una cama, vestida con una camiseta color negro, un saco gris, semidesnuda, fumando y con notoria dificultad en la articulación de las palabras que pronuncia”.

Pese a lo anterior, Alfonso Cajiao Cabrera, magistrado ponente en este caso, argumentó en las consideraciones que la medida provisional ordenada en contra de Vivian Polanía "no cumple con los requisitos establecidos en el Código General Disciplinario", por lo que se revocó su suspensión.

La juez dijo en Caracol Ahora que a pesar de los quebrantos de salud que presenta, recibió la noticia con mucha alegría, pues “después de tantos años de trabajo, de tanto esfuerzo, de tanta sobrecarga laboral, que te reconozcan y resuelvan este recurso de manera tan rápida es muy gratificante”, comentó.

Asimismo, confesó que en el momento se encuentra en un tratamiento en el que debe estar tomando medicamentos que son muy fuertes, por lo que se retirará de manera indefinida de los estrados.

"Hasta que no me sienta en capacidad de hacer audiencias, no lo haré. Mi estado de salud no es el mejor, no solo mentalmente, físicamente también me ha afectado”, complementó.

Por otro lado, se refirió a los comentarios que surgieron en medio de la polémica por su presentación durante la audiencia y el contenido que comparte en redes sociales donde muchos la han denominado como "jueza sexi": “Mis fotos no son explícitas. Me han hecho una persecución”, además dijo que a quien le molestara su contenido, no estuviera pendiente de sus redes, ya que así es su libertad de expresión.

Finalmente plantea una reflexión en torno al uso de las redes sociales, donde las personas suelen mostrar diferentes aspectos personales de su vida y hay quienes aprovechan para criticar o juzgar a los demás. “Las redes se están convirtiendo en un mecanismo de odio”, declaró.