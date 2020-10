“La justicia acabó hasta con mi mamá”: único condenado por crimen de Hernando Pizarro Leongómez

Por el crimen de Hernando Pizarro Leongómez, hermano del desaparecido líder del M-19 Carlos Pizarro, la única persona condenada fue Gustavo Sastoque, un exfuncionario del CTI que pagó 11 años de prisión por un crimen que no cometió.

Sastoque fue condenado en primera instancia a 45 años de cárcel por homicidio agravado, y meses después el tribunal bajó su condena a 40 años por el homicidio de Hernando Pizarro el 25 de febrero de 1995.

Según él, la Fiscalía nunca tuvo en cuenta todas las pruebas presentadas. Sin embargo, su defensa para demostrar que no estaba en el lugar de los hechos. “Desafortunadamente el caso lo cogió la justicia regional, fiscales que no conocí, que no les vi cara. En la etapa de juicio lo mismo, hablando uno de ellos con voz distorsionada bastante tenebrosa y un vidrio oscuro. No me podía defender, los testigos nunca los vi, apenas llegaban (señalaban) ‘él fue, listo”, recuerda.

Lleva 25 años tratando de limpiar su nombre y con daños morales y psicológicos, pues su madre murió tras enterarse del monto de su condena.

“Cuando me condenaron, mi madre se enteró y ella falleció cuando se enteró de la condena, entonces la justicia acabó hasta con mi mamá y con mi vida”, lamenta Gustavo Sastoque.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene en su poder el caso y evalúa la responsabilidad del Estado en la investigación.