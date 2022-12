“La justicia es la culpable”: madre de hombre que admitió haber matado a esposa

Gloria Fajardo, madre del hombre señalado de haber asesinado a su compañera sentimental, Wendy Yaneth Monroy, culpó a la justicia colombiana de haber fallado en el caso del homicidio de su nuera. ( Lea también: hombre admitió haber asesinado a su expareja, pero fue dejado libre )

Además, aseguró que no cuenta con los medios para mantener a los tres hijos de la pareja por lo que pidió apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

"Si a mí me van a dar la custodia de los niños, yo necesito un auxilio del Bienestar Familiar, del Gobierno, para poder responder", declaró la mujer.

Según Gloria Fajardo, la negligencia de las autoridades desencadenó los fatales hechos. "Ella fue dos veces a la Fiscalía, expuso el caso (...) y no le atendieron", sostuvo. "La justicia fallo acá por no haberle dado la protección que fue a pedir", agregó. ( Infórmese más: Mujer fue asesinada delante de sus tres hijos por su compañero sentimental )

La mujer reconoció que su hijo, Gustavo Alberto Fajardo , es un hombre obsesivo, celoso y agresivo. "Yo voy a hacer de cuenta que no tuve ese hijo, que es una calavera que siempre hizo lo que le dio la gana", aseguró.

Por el mismo caso, la subdirectora para la familia de la Secretaria de Integración Social, María Consuelo Arenas García, criticó las actuaciones tanto de la Fiscalía como de la Policía . "Faltó la protección especial que la Policía debió haberle dado a Wendy. Faltó que la Fiscalía actuara desde su competencia", reprochó la funcionaria.

En un documento obtenido por Noticias Caracol consta que la víctima denunció el pasado 26 de marzo a su expareja. El hecho fue puesto en conocimiento en la Comisaría de Familia Tunjuelito. Dicha instancia informó de los hechos a la Fiscalía y Medicina Legal, que le otorgó ocho días de incapacidad a la mujer por las lesiones que presentó en su momento.

Según Arenas García, hasta el momento la Fiscalía no ha pedido a la Comisaria de Familia ninguna información sobre el caso. Añadió que la custodia de los niños será analizada por las entidades con el fin de que se les garanticen sus derechos.