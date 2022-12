“La justicia está comprada”: hijo de Álvaro Gómez tras muerte de testigo clave

El periodista Mauricio Gómez, hijo del inmolado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, reiteró señalamientos contra el expresidente Ernesto Samper y su entonces ministro de Gobierno, Horacio Serpa, por la muerte de su padre. En entrevista concedida a Noticias Caracol, el periodista habló del asesinato de uno de los testigos clave del caso, el abogado Jesús Ignacio Londoño. Además, acusó al fiscal Eduardo Montealegre de favorecer a quienes cree están relacionados con el magnicidio.

Luis Ignacio Londoño era quizás la última pieza que podría aclarar quién o quiénes fueron los asesinos de su padre. ¿Qué piensa de esta situación?

Esta persona tenía para nosotros mucha importancia, porque era sindicado de haber sido la persona que había llevado del gobierno del señor Ernesto Samper la orden de eliminar a mi padre (Álvaro Gómez). Llevar esa orden a quiénes, a los del cartel del norte del Valle. Él hacía parte de ese cartel. [En contexto: ¿Quién era el abogado Ignacio Londoño, asesinado en Cartago?]

Alias Rasguño desde la cárcel había señalado que Londoño había sido emisario entre la mafia y los políticos que ordenaron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué políticos? ¿A quién señala Usted?

Los políticos son obviamente el señor Ernesto Samper y Horacio Serpa, que eran muy amigos de este señor que viene a ser asesinado.

Pero no hay una sola prueba que condene a Ernesto Samper o a Horacio Serpa…

Horacio Serpa sí está vinculado. Lo que pasa es que por tener el fuero de parlamentario el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia.

Este señalamiento contra el expresidente Samper es gravísimo… ¿No le preocupa que venga una acción penal, una demanda?

Cómo me va a preocupar si ya el expresidente Samper recibió el dinero de los narcos para ser elegido y no le pasó nada. Tan no le pasó nada que ahora está de embajador de Colombia. [Más: piden declarar crimen de lesa humanidad el magnicidio de Álvaro Gómez]

Prácticamente ya no hay posibilidad de condenar a quien asesinó a su padre, ¿pero qué pasó con la Fiscalía? El noviembre del año pasado se dijo que el proceso se iba a reactivar. ¿Qué pasó?

Nada. Ellos están en la no investigación, justamente. Logra no hacer nada. O sea, no llamar a los testigos, no ver las pruebas que hemos nosotros puesto. Hay unas pruebas sumamente grave en contra de Samper y de Serpa. Pero este es un fiscal amigo de ellos y por lo tanto no va a hacer nada, como no lo ha hecho.

¿Cómo se puede explicar que Jesús Ignacio Londoño, vinculado a la muerte de su padre, seguramente iba a ser el próximo alcalde de Cartago, Valle?

Es que en Colombia la mafia se reencaucha. Este señor iba a ser alcalde de Cartago. Y esos otros dos personajes están, uno de embajador de Colombia en la Unasur, y el otro jefe de un partido político. Aquí no pasa nada. [Vea más declaraciones de Mauricio Gómez sobre Jesús Ignacio Londoño]

¿Quién cree usted que asesinó a Jesús Ignacio Londoño?

Yo pienso que pudo tener un problema con los mismos de la mafia y entonces lo asesinó la mafia de la mafia.

El 12 de noviembre se acaban las esperanzas, dice usted. ¿Va a seguir en esta lucha de buscar mostrarle al país quién asesinó a su padre? ¿O ahí para todo?

Este proceso que hemos seguido nosotros ha tenido tal cantidad de muertes violentas, muchas de ellas de los posibles testigos en este caso que no sabe uno si vale la pena seguir exponiendo gente inocente que tiene información sobre el caso para que la sigan asesinando. Entonces es una victoria de la mafia, que logra callar a los demás. La justicia está comprada y este, el caso de mi padre, es un ejemplo bueno de esa situación.