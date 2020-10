“La justicia se ensañó en mi contra”: sentenciado por asesinato de Hernando Pizarro Leongómez

El único condenado por el crimen de Hernando Pizarro Leongómez, hermano del desaparecido líder del M-19 Carlos Pizarro, fue un exfuncionario del CTI, Gustavo Sastoque, que pagó 11 años de cárcel por un crimen que no cometió.

Luego de que exguerrilleros de las FARC asumieran ante la JEP la responsabilidad por el crimen de Hernando Pizarro, cometido el 25 de febrero de 1995, Sastoque confiesa sentirse “contento y aterrado”.

“Son 25 años que he estado luchando, explicando a la justicia colombiana que soy inocente. Esta pesadilla inició el 8 de marzo de 1995 y se aportaron cantidad de pruebas, testimoniales, documentales, para demostrar mi inocencia, pero desafortunadamente la justicia, no sé, por desviar la investigación, por encubrir algo, se ensañó en mi contra y fui condenado por este crimen que no cometí”, señaló en entrevista con Noticias Caracol.

Dijo que para la época de los hechos existía en Colombia una “justicia sin rostro”, en la que “todo era a escondidas, los testigos eran ocultos, los fiscales eran ocultos, los jueces eran ocultos”, lo que no le permitió defenderse ni controvertir los testimonios falsos.

Comenta que cuando uno de los testigos “que se prestó para el montaje que se fraguó en mi contra” se retractó de lo dicho, “ahí sí no le dieron credibilidad”.

Publicidad

Inicialmente, Sastoque fue condenado a 41 años de prisión y luego de una reforma en el código de procedimiento bajó a 25 años y 6 meses.

Llevó su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y se encuentra la espera de una respuesta porque, señala, “pasen los años que pasen tengo que demostrar mi inocencia como sea”.

En medio de la lucha por limpiar su nombre, recuerda que, lamentablemente, su madre murió falleció por un derrame cerebral luego de enterarse del monto de su condena.

“La justicia acabó hasta con mi mamá”: único condenado por crimen de Hernando Pizarro Leongómez

Estuvo 11 años en la cárcel y salió con libertad condicional por las 3/5 partes de condena cumplida. “Fue una pesadilla totalmente”, expresa.

“Ojalá esta vez con lo que está apareciendo ahora sí investiguen, hagan una investigación real”, puntualiza.