La lucha de los afectados por avalancha en Mocoa para reconstruir sus vidas  

Este fin de semana se cumplen dos años de la tragedia de ese 31 de marzo de 2017, quienes resultaron damnificados buscan sobreponerse a las dificultades.

Edinson López recuerda los momentos de angustia que vivió esa fecha cuando junto a su esposa, hija y una cuñada cuando fueron sorprendidos por la avalancha.

“Procedí a tratar de subir a mi cuñada, en ese momento se desfondó el cielorraso, me caí dentro de la casa, el barro estaba alto, me abrí, me causé una lesión acá”, contó Edinson.

El policía que resultó damnificado relató cómo sobrevieron milagrosamente.

“Ahí estuvimos en el techo aproximadamente, digamos que hasta las 3 de la mañana, escuchábamos a la gente como gritaba, pedía ayuda, pero era difícil, estábamos en una parte alta lo único que hacíamos era tratar de sostenernos, la casa mía quedó ladeada”, señaló.

Desde aquel día, han pasado dos años de lucha constante pues su casa quedó destruida y la inversión de 17 años de trabajo quedó en escombros. Ahora, debe seguir pagando las cuotas de la vivienda y el carro

Otras personas damnificadas se niegan a abandonar la zona afectada.

“Lo que pasa es que la cuestión de retornar aquí es debido a que no tenemos recursos para poder estar en otro lugar y tampoco el Gobierno nos ha cumplido a todas las personas y por esas causas estamos retornando en este lugar”, manifestó Raúl Portilla.

En la actualidad, los ríos son monitoreados con cámaras y sensores, una inversión de 2 mil millones de pesos.

“Mocoa cuenta con un modernos sistema de alertas tempranas que nos permite estar monitoreando 14 puntos de ríos que tenemos aquí en el municipio, seis estaciones meteorológicas y 16 torres de alarmas con las cuales podemos llamar a una evacuación general a toda la comunidad”, explicó Jorge Cuevas, director de alertas tempranas de Mocoa.

El municipio ha recibido 38 mil millones de pesos en donaciones, que son invertidos en proyectos para reubicar 7 mil familias y beneficiar más de 22 mil afectados.

Aunque las obras han avanzado, cientos de familias esperan que les asignen la vivienda prometida en la reconstrucción.