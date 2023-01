La mala hora de Malo: Consejo Superior de la Judicatura le retiró su salario de $31.331.000

El exmagistrado enfrenta un proceso por su presunta participación en el cartel de la toga, que modificaba decisiones judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero.

“El pago a la remuneración de los servidores públicos se hace sobre la prestación del servicio y pues el en este momento no está prestando ese servicio por tanto se tomó la decisión de suspenderlo de la nómina", explicó José Mauricio Cuesta, director ejecutivo de la Rama Judicial.

Esta decisión no incluye los aportes en salud, que seguirá asumiendo el Estado, dado que malo aún no ha sido separado del cargo.

Entretanto, se espera que este miércoles finalicen los impedimentos presentados en Cámara de Representantes y se dé trámite a la acusación de Malo en la plenaria.

De allí pasará a Senado, donde se debe realizar el juicio político.

