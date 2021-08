Las millonarias pérdidas que dejan los cierres en la vía al Llano: estos son sus puntos más críticos

En la vía al Llano se padece un drama por los constantes cierres, una vez más se habla de soluciones definitivas para este problema que generan las lluvias.

Por ejemplo, el tramo del kilómetro 46 de la vía está inundado por el desbordamiento de la quebrada Estaqueca; 200 metros más adelante, la situación es más compleja porque el río se está tragando la montaña.

Por otro lado, la fuerza de las aguas del río Negro , en el kilómetro 58, se llevaron parte de la banca en la vía Bogota-Villavicencio, lo que causó una afectación muy grave a la movilidad en la zona.

A solo unos metros del kilómetro 58, la soledad es absoluta. Allí sigue dando guerra la familia Niño-Cárdenas, comerciantes curtidos en aguantar los cierres en la vía.

“Este tema se volvió de cada año por el tema en la vía y en la ocasión pasada la concesión nos dejó un año y dos meses la vía cerrada por un derrumbe de piedra”, manifestó Vladimir Niño, un afectado por la situación de la vía al Llano.

Inés Cárdenas, otra de las afectadas, dice no aguantar más: “Yo ya no doy más. Esto ha sido terrible ya no podemos, ha sido muy duro para nosotros”, expresó.

En este punto de laderas inestables y fuertes lluvias hay 134 puntos con riesgos de deslizamiento. Lo grave es que hasta ahora nadie es doliente de estas obras, aunque la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ya anunció algunas intervenciones para los sectores críticos de la vía.

“Igualmente tenemos una hoja de ruta clara de intervención por parte de la ANI, no sólo para la los puntos críticos sino también para incorporar en el contrato a futuro los puntos críticos”, afirmó la ministra Orozco.

Para el caso del kilómetro 58 se planea hacer un gigantesco viaducto que le haga el quite a esta zona de derrumbes, donde con frecuencia se cierra la vía.

“Se cierra la licitación la semana entrante y en el mes de octubre se adjudica las licitación para dar reinicio a los trabajos de construcción de este gran viaducto, con el cual se dará la solución definitiva a los problemas del kilómetro 58 de la carretera Bogotá- Villavicencio”, declaró el director de Invías, Juan Esteban Gil.

Por ahora, los que sufren son los comerciantes de la vía al Llano, puesto que las pérdidas son millonarias.

De acuerdo con la vicepresidenta de Cotelco Meta, se registran pérdidas de aproximadamente mil millones de pesos diarios en el sector hotelero, y según el presidente de la junta directiva de Fenalco Meta, se pierden cerca de 700 toneladas entre yuca y plátano, además, de 18 mil litros de leche.

Hace un año, el Gobierno destinó 150 mil millones para el viaducto del kilómetro 58 y, hasta ahora, se están cerrando las licitaciones porque no se tenía claro si la obra necesitaba una licencia ambiental.