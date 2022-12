La misteriosa muerte de una abuela y su nieta en Caldas

Pablo Cuervo, ha vivido uno de los momentos más difíciles de su vida. Le tocó enterrar a su esposa asesinada en su vivienda en el en el barrio Las Margaritas en Caldas y ahora sufre por la muerte de su nieta, Paula Natalia Álvarez Cuervo, de quien se encontraron partes de su cuerpo en esta población.

El hombre descartó que el crimen haya sido por venganzas entre la familia.

“¿Familiares? Nunca, no nada de eso ha ocurrido, es decir, yo me sorprendí por eso, no solo yo toda mi familia nos sorprendimos, porque son cosas que nadie se imagina, nadie sabe que pudo haber pasado”, afirmó Cuervo.

Agrega, que su esposa era una mujer entregada a la familia y daba la vida por sus nietas.

“Lo más seguro es que fue por defender a la niña, porque ella daba la vida por ella”, afirmó.

Dice que no entiende porque no le han informado directamente a la familia sobre el curso de las investigaciones.

“Nosotros lo que nos hemos enterado es por medios. A nosotros Medicina Legal en ningún momento nos ha confirmado directamente que las partes del cuerpo son de la niña. Hoy, ya nos verifican directamente si son parte de la niña o no”, contó John Ramírez, familiar de las víctimas.

En las últimas horas centenares de habitantes de esta población se unieron en una cadena de oración , con el fin de hallar una respuesta a este macabro crimen que aún continúa siendo un misterio.