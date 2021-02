“La moto me quedó en la cabeza”: habla hombre que sobrevivió tras caer a un abismo de 12 metros

Un hombre que sufrió un accidente y cayó a un abismo de 12 metros en la vía que conduce de Victoria a Samaná, en Caldas , aseguró que está vivo de milagro. El siniestro ocurrió cuando él viajaba en motocicleta con su esposa.

Nelson Galvis Rivera, de 35 años, es la persona que sobrevivió a ese accidente. Él se encuentra recuperándose de sus heridas en una clínica de La Dorada.

“Caí con todo y moto. No sé cómo, pero la moto me quedó en la cabeza y como caí en el charco, empecé a tomar agua y no podía sacar la cabeza. Saqué fuerzas de donde no tenía, pude levantar la moto, levantar la cabeza y me quité el casco”, narró Galvis Rivera.

Desde el centro médico en el que se recupera de sus heridas, él asegura que “es un milagro de Dios que esté todavía con vida. Fue un sitio bastante alto, una zona muy rocosa”.

Por su parte, Arnold Melo, paramédico de la Defensa Civil de La Victoria, expuso cómo se produjo el rescate del hombre de 35 años.

“Organismos de socorro, en trabajo conjunto con la Policía, Bomberos y Defensa Civil lograron sacar a ese joven. Se llevó al hospital San Simón donde fue valorado por médicos y, posteriormente, fue remitido a la clínica Flavio Restrepo”, expuso el rescatista.

Las autoridades destacaron el uso de los elementos de protección por parte del ciudadano que se accidentó.

Según el teniente coronel Guillermo Alejandro Carreño, subcomandante del departamento de Policía de Caldas, el casco absorbió gran parte del impacto tras el accidente.

“Uno de los aspectos importantes es la protección de un casco cerrado, el cual amortiguó el golpe en la cabeza”, agregó el uniformado.

En el mismo sitio, hace menos de un año, una persona falleció cuando el vehículo en el que se movilizaba se fue a ese mismo abismo.