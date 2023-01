La Navidad se le adelantó a este niño campesino que camina dos horas para ir al colegio

Princesa, una yegua de cinco años, le ayudará a él y a su hermanita a atravesar las difíciles trochas que enfrentan diariamente, en una vereda de Boyacá.

Jesús Andrés Estepa le escribió una carta al Niño Dios con un deseo que cabalgaba desde hace rato en su corazón: un caballo para ir al colegio en compañía de su hermana, Ana Gabriela.

"Allá no existen carreteras, uno caminando son dos horas y media o más y, por ejemplo, toca pasar difíciles quebradas con mi hermana. Pasamos una quebrada y no hay puente y entonces cuando crece nos toca zamparnos al agua", relató el pequeño de 10 años.

Además de ir al colegio, Jesús espera el día de poder ver a sus abuelos, quienes viven a más de 8 horas de camino y cruzando el frío páramo de Pisba.

El deseo de tener un animal para transportarse, además de hacerse realidad, se le cumplió antes de lo que él planeaba gracias al gobernador Carlos Amaya y la gestora social del departamento, Daniela Asís.

“Esas sonrisas de estos niños creo que lo paga todo”, dijo el mandatario de Boyacá.

Cecilia Márquez, mamá de estos niños, tampoco escondió la emoción y, entre lágrimas, agradeció esta buena acción: “que Dios lo bendiga señor gobernador, sumercé también es papá y yo creo que no le gustaría que su hijo sufriera lo que nuestros hijos sufren”.

En medio de cantos y sonrisas, estos hermanitos dejarán a un lado los largos caminos que recorrían a pie, pues con Princesa buscan ahora cumplir su sueño de seguir estudiando.