La odisea de muchos colombianos: obtener una cita para solicitar o renovar el pasaporte

Obtener una cita a través de la página web de la Cancillería para sacar el pasaporte se convirtió para muchos en una odisea, pues cada día más colombianos expresan su malestar porque no pueden obtener un turno para renovar o tramitar el documento por primera vez.

“Llevo un mes haciendo el pasaporte por el computador. Me siento a las cinco de la tarde y a los tres minutos sale una bandita roja que dice que ya las citas están dadas”, expresó Jackeline Gnecco.

Es que los interesados van y vienen en busca de cualquier ayuda. “Yo soy de Bucaramanga y un amigo me pasó el contacto una persona que saca las citas”, declaró Camilo Lizarazo, otro ciudadano que pretende sacar el pasaporte.

Muchas de las personas que están haciendo su trámite para obtener la cita que les permita gestionar el documento y no lo pudieron hacer han tenido que llegar a alguna oficina de la Cancillería para buscar un tramitador.

Denuncian que los tramitadores cobran hasta $100.000 por la cita y logran sacarla en minutos.

“Cobran 100.000 pesos, pero no sé cómo hacen, tienen un contacto dentro o no sé cómo hacen", afirmó un ciudadano.

Según las quejas, la solicitud en la plataforma puede tardar meses.

No obstante, los pasos para obtener la cita y el pasaporte, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, no requieren de tramitadores. Desde la a Cancillería anunciaron una solución a la problemática, pero no han dado pistas de cómo lo van hacer.