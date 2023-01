“La onda explosiva iba dirigida a donde estaba yo”: Miguel Maza Márquez sobre atentado al DAS

El exdirector de la entidad cuenta quiénes planearon el acto terrorista, por qué y cómo se salvó. Además, revela que quiere ser escuchado por la JEP.

El general (r) Miguel Maza Márquez, condenado por su vinculación al crimen de Luis Carlos Galán, contó lo sucedido aquella mañana del 6 de diciembre de 1989, cuando hombres al mando de Pablo Escobar ocasionaron uno de los peores atentados terroristas ocurridos en Colombia: el atentado al edificio del DAS.

Maza Márquez, quien se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) asegura que su activa participación en la creación del Bloque de Búsqueda, cuerpo élite para perseguir a Pablo Escobar y al Cartel de Medellín, en su lucha contra el narcotráfico fueron la razón principal para que se ordenara el atentado.

Niega versiones en el sentido de que el plan era aniquilar a detenidos en las instalaciones del DAS que tenían información sobre el magnicidio de Luis Carlos Galán.

“Una llamada interceptada a ‘Pinina’ (sicario del Cartel de Medellín) evidenció que Escobar se puso muy bravo porque, según él, no le había puesto suficiente ‘calor’ para destruir el edificio DAS”, dice.

“Toda la onda explosiva era dirigida al noveno piso, donde me encontraba yo. El motor del bus fue lanzado y quedó en el techo. La oficina fue completamente destruida”, asegura.

El general Maza insiste en que su condena por el crimen de Luis Carlos Galán es injusta y asegura que está dispuesto a contar lo que sabe a la JEP sobre el genocidio de la UP, el M-19, el paramilitarismo en el Magdalena Medio y narcotráfico, entre otros.

“Yo tengo mucha información de hechos delictuosos que tanta desgracia le han provocado a este país”, puntualiza.