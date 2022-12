“La página del alcalde no ha pasado”: Petro

Con un fuerte discurso respondió el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego de que la sala plena del Consejo de Estado confirmara la sanción de destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos proferida por la Procuraduría.

Petro aseguró que su suerte se encuentra en manos del presidente Juan Manuel Santos, de quien dijo "tendrá una responsabilidad que tomar, que no imploramos".

Publicidad

"Él tendrá una decisión que tomar. Pero esta vez con el pueblo movilizado en toda Colombia", agregó el gobernante distrital.

"Como ya no pueden matar físicamente, quieren matar moralmente y políticamente", sostuvo el alcalde en un discurso desde el auditorio Huitaca en la sede de gobierno, donde efectuó la posesión de los gobernadores indígenas en el Distrito.

Al mismo tiempo, el alcalde hizo un llamado a sus seguidores para actuar con serenidad ante la adversidad del fallo. "Nuestra conducta debe ser tan poderosa que garantice la paz y la democracia", sentenció Petro.

"La página de Petro"

Publicidad

Durante la intervención, Petro arremetió con nombre propio contra personalidades como Germán Vargas Lleras, Francisco Santos y el mismo presidente de la República.

"Yo reto a la elite colombiana a que sepa vivir en paz, por primera vez en cinco siglos, ya que no pudieron sus padres ni sus abuelos y nos condenaron a cinco siglos de soledad, como diría García Márquez", declaró.

Publicidad

El mandatario distrital dijo que es apresurado asegurar que su momento político culminó. En su concepto, lo que llamó "la página de Petro", no ha sido doblada.

"La página de Petro, la página del alcalde no ha pasado. La página de lo que significa no matar, no robar, no ha pasado", expresó.

"Pasar la página de Petro significa pasar la página de quien ha sido elegido legítima y sanamente, sin comprar un voto. No les gusta, les parece que las páginas que deben escribirse de ahora en adelante, sin esta persona que les habla, es de quienes compran votos, de quienes le pone el fusil en la cabeza a la gente en el campo", añadió.

Posibilidad de medidas cautelares

Publicidad

Frente a un eventual escenario, en el que instancias internacionales actúen a su favor, Petro expresó incertidumbre. "No sabemos si el sistema interamericano nos proteja o no. Si no lo hace, no nos quedará un solo centímetro cuadrado de justicia que nos proteja y solo tendremos ciudadanía en la base misma de nuestro pueblo en Colombia para buscar la democracia y la paz".

En el momento más duro de su pronunciamiento, Petro declaró que "en Colombia no hay democracia".

Publicidad

Frente al jefe del Ministerio Público, Petro recordó que él mismo ayudó a elegirlo en el cargo durante su paso por el Congreso. "Yo voté por el Procurador, voté por uno diferente a mí. A leguas de mi pensamiento. Yo le dije con ese voto: usted en un gobierno mío sería incluido, respetado. A pesar de que piense diferente a mí. Así es como se hace la paz. La violencia comienza cuando alguien dice no acepto esa diferencia y esa diferencia se anula".