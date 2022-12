La paz está cada vez más cerca, dice Santos

En su discurso sobre el proceso de paz, el mandatario dijo que los colombianos serán los que validen o rechacen lo que se pacte con las FARC y que "cualquier acuerdo deberá ser aprobado por el pueblo colombiano".

Santos confirmó, además, que su Gobierno buscará negociar también con el ELN "más pronto que tarde" y pidió a los "enemigos de la paz" que dejen trabajar a las delegaciones sin "especulaciones".

El presidente aprovechó su discurso para hablar de las condiciones que se pactaron para iniciar el proceso de paz.

1. Debe ser un proceso definitivo al conflicto. "Ninguna solución es posible si no se trabaja de manera seria (...) no nos interesa hablar por hablar".

2. Las negociaciones se deben hacer en el exterior y en el menor tiempo posible mientras que en Colombia el Gobierno continúa su trabajo. "Dije que no habría despejes y no hemos despejado un solo centímetro de nuestro territorio", agregó.

3. Habló sobre la agenda que se pactó que, según el mandatario, sería "corta, pero ambiciosa".

4. Por último explicó que los tres puntos anteriores se implementarían de manera simultánea y que no habría un cese el fuego.

"Yo estoy seguro de que somos más los que queremos la paz (...) la paz no puede ni debe dividirnos. Los invito a que nos sintamos orgullosos de la gran nación que somos. Unidos podemos construir un país más justo, un país más moderno, un país más seguro y un país en paz", concluyó.

