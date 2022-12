La paz no puede ser objeto de chantaje: Henrique Capriles

Sobre lo dicho por funcionarios venezolanos, de evaluar si seguirán apoyando el proceso de paz de Colombia, Henrique Capriles manifestó que "la paz no puede ser objeto de chantaje; o se quiere la paz y se trabaja por la paz o no se quiere la paz, no puede haber puntos intermedios". < >

Según el gobernador de Miranda, las visitas que hace a otros países "desesperan" al Gobierno, "lo sacan de sus cabales" y "cuando no se sienten seguros reaccionan" como lo hicieron este miércoles.

Dijo que Colombia "no debe dejarse condicionar por la visita de cualquier líder del país a lo que diga otro Gobierno" ni "condicionar a Colombia y decirle a Colombia a quién puede recibir", eso "son bravuconadas".

Negó, como lo señalaron en Venezuela, tener prevista alguna reunión "con el expresidente (Álvaro) Uribe ni con el expresidente (César) Gaviria ni con el expresidente (Andrés) Pastrana". < >

Si estuviera previsto, dijo, "sería de carácter público". "No hay ninguna razón para esconder encuentros de funcionarios y exfuncionarios de otros países".

Asimismo, consideró "inaceptable que esta sea la forma con la que se dirijan algunos funcionarios del Gobierno venezolano contra quien fue el presidente de todos los colombianos", haciendo referencia a lo dicho por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, quien describió a Uribe como "nefasto para el continente".

"Capriles fue a Colombia solo a reunirse... con J.J. Rendón, que es un asesor también del presidente Santos..., y con el 'narcoparaco' Uribe. Allá recibió órdenes, instrucciones con respecto a las nuevas cosas que van hacer aquí en Venezuela", sostuvo.

Además, calificó como una "agresión" a Venezuela la reunión de Juan Manuel Santos y Capriles.

