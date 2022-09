“La paz siempre será criticada”, pero “lo que hay que criticar es la guerra”: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro habló tras las críticas a su propuesta de la paz total, más ahora que el gobierno confirmó que se reunió el fin de semana en Caquetá con disidentes de las FARC.

"Las dos partes expresamos la disposición y necesidad de que estos diálogos estén ambientados por un cese al fuego bilateral, cuya ejecución deberá ser verificada", señalaron gobierno y miembros de ese grupo en un comunicado.

Publicidad

Ante los cuestionamientos que han surgido, el presidente Petro manifestó que “la paz siempre será criticada; no he escuchado en algún momento de la historia de Colombia en donde yo haya podido observar procesos de paz que no se critique la paz. Yo creo que lo que más hay que criticar es la guerra”.

Sobre el inicio de conversaciones recalcó “que es un comienzo balbuceante en este momento, simplemente se están nombrando negociadores de diversas organizaciones, algunas con las que ya había entablado algún proceso el gobierno anterior de Santos, la mayoría inéditas”.

Petro también destacó que “entre las cartas que he recibido me llama la atención el que ya se esté vinculando el tema de la revitalización de la selva amazónica a las tareas de la paz, es un punto clave que nunca fue tomado en cuenta”.