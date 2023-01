La prueba que enfrentó a juez con la Fiscalía en el escándalo de Odebrecht

El togado del caso contra Luis Fernando Andrade dijo no entender por qué el ente acusador intentaría limpiar el nombre de empresas vinculadas en investigación.

El conflicto inició cuando la Fiscalía presentó dos documentos firmados por el excontroller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, en el que señaló que el ya fallecido funcionario se había retractado de sus denuncias.

Frente a esto, Héctor Escobar, abogado del exdirector de la ANI, precisó que "el señor Pizano nunca ha dicho, en este informe que solicita el señor fiscal, que ya no hay irregularidad".

El argumento fue aceptado por el juez 25 de conocimiento del caso contra Andrade, quien hizo un llamado de atención a la Fiscalía.

“¿A quién estamos limpiándole, vuelvo y le digo, el nombre en este juicio? Yo no estoy para estar limpiando en el juicio de Luis Fernando Andrade, un juez no se puede prestar para limpiar el nombre de una empresa privada”, enfatizó el jurista frente a los informes de la Fiscalía sobre Corficolombiana.

Dichos documentos, que no solo pondrían en entredicho las denuncias del fallecido Pizano, fueron aportados por Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval, dueño de Corficolombiana, empresa que es socia mayoritaria de Odebrecht en Colombia.

En contexto: Fiscalía dice que Jorge Pizano se retractó de denuncias sobre concesión de la Ruta del Sol II Para el juez, la prueba no permitiría probar que el exdirector de la ANI tuvo prácticas corruptas.

“No me interesa saber si la empresa sabía o no sabía. Son contratos, señor fiscal, completamente impertinentes”, dijo el funcionario judicial.

Y advirtió que si en desarrollo del juicio descubre que la Fiscalía le mintió, habrá "compulsa de copias por mentirle a un servidor público en plena audiencia, y además, la mentira llevó a tomar una decisión que en derecho no corresponde".

La Fiscalía apeló la decisión del juez que conduce el caso de Luis Fernando Andrade.

El Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si esta prueba llega o no a este juicio.