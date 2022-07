La realidad de algunos adultos mayores en Colombia al celebrarse el Día Internacional del Abuelo

En el Día Internacional del Abuelo, Noticias Caracol habló con algunos adultos mayores que viven sin su familia o deben seguir trabajando para sostener su hogar. Uno de ellos es Silvio Enrique Cruz, quien con 76 años trabaja hace más de 60 en el mercado central de Montería vendiendo jugos.



“Estoy a las cinco en el mercado del sur y allá compro lo que es frutas… maracuyá, naranja, mora, guayaba, el arroz para hacer la chicha”, cuenta.

Afirma que lo que gana es para pagar “los servicios, son muy fuertes, la luz, el agua, el teléfono y el gas, que es lo más sencillo”.

Luis Peña es otro abuelo que debe trabajar porque “cómo hago, en la casa no me puedo quedar porque no tengo pensión, tengo que buscarla como venga; es poquito la obligación porque apenas es la señora mía y yo”.

Pero Roberto Flórez tiene una responsabilidad mayor, porque tiene a su cargo la “manutención de ocho personas, la vida se ha puesto muy cara y los alimentos están por las nubes”.

En Bogotá vive don Laureano, que vivió 5 años en un potrero en la localidad de Suba, pero gracias a la fundación Banquete del Bronx e Integración Social fue rescatado.