La religión en la política es un retroceso en Colombia: Piedad Bonnett

En entrevista, la escritora habló del machismo como barrera para que la mujer sea presidenta, de la corrupción y su percepción de Santos, Uribe y Timochenko.

El suicidio de Daniel y después comienza con esa valentía escribe el libro sobre este episodio, ‘Lo que no tiene nombre’, después de tantos años ¿cómo ha sobre llevado esa carga?

Lo que he hecho es entender que la vida es eso y no darme contra las paredes, que eso no tiene ningún sentido. La escritura me ha ayudo mucho.

¿Qué tanto pesa la religión en la actual coyuntura política de este país?

Yo eso lo veo como un retroceso tremendo y tengo que decir que las iglesias evangélicas tienen mucho que ver, porque leen la biblia de manera literal y entonces hay mucho fanatismo, pero también porque estas figuras como las de Vivian Morales y es exprocurador y el Centro Democrático está avanzando esa argumentación religiosa.

La poesía permite ver el mundo de una manera distinta, usted como poeta ¿cómo ve la política de este país?

La ramplonería cunde, la corrupción por su puesto también con honrosas excepciones. Hay gente joven que está tratando de cambiar las cosas y también estas cosas, que somos los mismo y los mismos, es algo muy desalentador.

Hay varios personajes variopintos muy importantes que hacen parte de la coyuntura política ¿cómo los define?

Juan Manuel Santos:

Es un hombre que se la jugó con la paz y con eso se labró un sitio en la historia de Colombia

Viviane Morales:

Se extravió por los laberintos del fanatismo y la religiosidad.

Álvaro Uribe Vélez:

El expresidente es un personaje tremendamente anacrónico, es un caudillo del siglo XIX, es un hombre de la tierra, un terrateniente. Es una persona en contravía de la modernidad de este país y es sobre todo un hombre cargado de odio.

Alejandro Ordoñez:

Es elemental en la manera de plantear ese pensamiento ultraconservador que tiene, pero a su manera también ha hecho daño.

Timochenko:

Me parece que son hombres que, hasta cierto punto agotados, pero que están buscando su segunda oportunidad en la tierra.

¿Este país está preparado para tener una mujer presidente?

A pesar de que aquí han destacado mujeres en la política y muy bien, me parece que hay un machismo soterrado. Entonces yo creo que hay mucha resistencia y finalmente mucho menos precio de la mujer todavía o por lo menos no quieren que suban al nivel más alto.