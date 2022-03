La señorita María denuncia que su expareja, bajo engaños, le quitó su finca y la dejó en la calle

En 2017, María Luisa Fuentes, una mujer transgénero habitante del municipio Boavita, en Boyacá, ganó visibilidad luego de conocerse su historia de vida en el documental ‘Señorita María: la falda de la montaña’, de Rubén Mendoza. Cinco años después vive una lamentable situación, pues asegura que bajo engaños su expareja la dejó en la calle.

En entrevista con el programa La Red, del Canal Caracol, la señorita María denunció al diseñador Richards Varela, con quien sostenía una relación sentimental. Dice que le quitó su finca. “Que me devuelva mi escritura, ese tipo me engañó”, afirma.

Publicidad

De acuerdo con su testimonio, Varela la hizo firmar un documento del que se valió para quitarle la propiedad.

“’Haga el favor, firme aquí’, yo le firmé. Ya después me dijo ‘vamos a la notaría’, porque me dijo ‘hágame la escritura a mí para comprarle su apartamento’”, señala.

Publicidad

Luego de que esto ocurriera, según María Luisa Fuentes, el diseñador de modas cambió su comportamiento con ella.

“Estaba viviendo en Suba. Como él es diseñador de moda yo le cocinaba, le lavaba. Ya entramos a que me trababa mal”, cuenta.

Publicidad

Según ella, Varela supuestamente le decía cosas como “báñese, cochina, porquería”. Por esta situación, dice, tuvo que salir de donde vivía con él y ha pasado por varios albergues en Bogotá. Ahora está en una habitación.

La mujer también se refirió a un episodio en el que fue a reclamarle a su taller.

Publicidad

“Vengo a hacerle este reclamo: ‘usted por qué me hace esto a mí’. ‘Ay María, yo voy a llamar a la Policía’, y llamó a la pareja que tiene ahorita y, entre ambos, me tumbaron al suelo, me sacaron a la calle, me arrastraron como un perro. Yo le agarré las patas a uno y lo tumbé, y ahí mismo agarré al otro y lo tumbé al suelo”, narró.

Por cuenta de todo esto, “me ha tocado salir a la calle a buscar de la basura para sostenerme y las personas por ahí que me conocen me llevan, me dan un almuercito”, manifiesta la señorita María.

Publicidad

Vea aquí la entrevista completa.

El documental ‘Señorita María: la falda de la montaña' participó en varios festivales de cine, ganando importantes premios como el de mejor director para Rubén Mendoza en el Festival Internacional de Cine de Cartagena.