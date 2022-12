La situación ideal para adoptar un niño es que haya una o dos personas que lo amen: Jorge Franco

El escritor de ‘Rosario tijeras’ y ‘Paraíso travel’ dice que no le gustaría una segunda vuelta presidencial para Colombia con Gustavo Petro y Alejandro Ordóñez.

¿Cuál sería el título de una novela de este momento que está viviendo Colombia?

Yo me voy a robar un título que ya existe de una novela famosa que es ‘La feria de las vanidades’. Ese sería un título apropiado para el momento social y político que vive el país.

Sobre todo, el político porque creo que hay tantas vanidades que son las que nos están sumiendo en este caos y en este desorden que estamos viviendo ahora.

¿Tanto así como caos?

Yo diría que caos, porque realmente los que somos lectores de a pie estamos totalmente despistados. Creo que hay tanta mentira, tanta desinformación, interés y vanidad que no sabemos realmente qué hay detrás de una intención política de un candidato o de un partido.

¿Quiénes serían los protagonistas?

Los más vanidosos, definitivamente. En esa vanidad jugarán un papel importante los populistas, se encontrarán las dos extremas.

¿Algún nombre?

Por un lado, podría estar el ex procurador Alejandro Ordoñez y por el otro lado podría estar Gustavo Petro.

Yo no quisiera que el país se enfrentara a una situación con este par de candidatos en una segunda vuelta. Ahí sí como dicen: que entre el diablo y escoja.

Usted tiene una hija de 11 años adoptada ¿Qué piensa en el momento que está pasando el país aun cuando el suyo es un hogar que calificaría como “hogar óptimo”?

Yo que trabajo con la palabra, ahí hay un tema de lenguaje que es difícil de definir y de conceptos.

¿Qué es una familia ideal?...yo diría más bien que la situación ideal para un niño es que haya una persona o dos que lo quieran y que lo amen con todo su corazón. Que estén dispuestos a planificar sus vidas pensando o en función de la felicidad o el bienestar de ese pequeño.