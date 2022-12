La tragedia de Chapecoense

La muerte de todo un equipo de fútbol fue una de las noticias más dolorosas que impresionaron al mundo a finales del año pasado.

Otras tragedias similares ya habían ocurrido el siglo anterior: el Torino de Italia, el Manchester United de Inglaterra, The Strongest de Bolivia, el Alianza Lima de Perú, la selección de Dinamarca y la de Zambia, entre otros, perdieron a todos o parte de sus integrantes en accidentes de avión.

El vuelo 2933 de la empresa Lamia, procedente de Santa Cruz de la Sierra, que llevaba a bordo a los jugadores y directivos del equipo brasileño Chapecoense, y a periodistas que cubrirían el juego de ida de la final de la copa Sudamericana frente al Atlético Nacional de Colombia, se estrelló en el cerro Gordo, municipio de la Unión en Antioquia, dejando más de 70 muertos y 6 sobrevivientes. El combustible no alcanzó para que la aeronave aterrizara. Faltaron 5 minutos para lograr su objetivo muy cerca a su destino.

Al conocer los rumores sobre el accidente aéreo en Antioquia, a las diez de la noche del 28 de noviembre de 2016, Noticias Caracol empezó inmediatamente la cobertura informativa de una nueva tragedia que enlutaría al fútbol mundial.

Los recursos humanos y técnicos del noticiero fueron desplegados a diferentes lugares del departamento de Antioquia para desarrollar historias desde todos los frentes con el fin de esclarecer los hechos que desembocaron en el accidente, así como mostrar el rostro de la solidaridad que unió a dos naciones en el dolor: Brasil y Colombia.

En un ambiente de inmediatez con 4 emisiones diarias Noticias Caracol mantuvo informada a la audiencia a través de crónicas, informes especiales e investigaciones durante más de un mes.

Nuestros periodistas denunciaron las fallas en las que incurrieron la aerolínea venezolana con sede en Bolivia Lamia y las autoridades aéreas al momento de autorizar el vuelo y posteriormente a la hora de declarar la emergencia.

Reportamos e hicimos seguimiento a los diferentes momentos del desastre: el rescate, la identificación de los cuerpos y su posterior traslado a sus países de origen, así como la evolución clínica de los sobrevivientes. Igualmente nuestras investigaciones permitieron mostrar las irregularidades de quienes obviaron las normas incluso en vuelos previos en los que importantes equipos del mundo e incluso selecciones se transportaron.

La noticia que sumió no sólo a Brasil y Colombia en la tristeza permitió que la sala de redacción de Noticias Caracol hiciera un trabajo en equipo que recibió el reconocimiento de agencias de Noticias y otros medios aliados en el mundo entero.

También la condecoración de las máximas autoridades del Brasil a nuestro equipo por su labor.