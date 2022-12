La tragedia que impidió a Pedro ‘Orejas’ ser el nuevo zar de las esmeraldas en Colombia

Con la muerte de Víctor Carranza empezó el sicariato a sembrar el terror. En uno de esos atentados, murió su hijo y la vida le cambió. Entrevista.

Hace cinco años con la muerte del legendario Víctor Carranza se pensó que llegaría un nuevo zar de las esmeraldas, Pedro Nel Rincón, más conocido como Pedro "Orejas". Sin embrago, su vida dio un giro radical y hoy se encuentra recluido en la cárcel de Picaleña.

Se le ve humilde y cordial, es otro Pedro ‘Orejas’. A sus 50 años está cumpliendo una condena de 20 años por el homicidio del minero Miguel Pinilla, quien recibió 12 disparos. “Yo no lo maté, lo mataron mis muchachos, porque yo iba borracho y no llevaba pistola (…) yo no di la orden porque, el muchacho me iba a dar tiros”, confiesa.

En la sentencia, el tribunal señala que se intentó ocultar la verdad de los hechos a través del miedo y el soborno. Nadie decía nada, pero se sentía en la zona la llegada de una guerra silenciosa. Hubo enfrentamientos entre los clanes familiares de los Carranza, los Molina, los Triana y los Rincón a los que se fueron sumando otros socios.

Las vendettas para salvar el honor de las familias esmeralderas, al igual que los relatos de las mafias sicilianas de antaño, se tomaron las tierras del occidente boyacense. El 9 de noviembre de 2014, en Pauna (Boyacá), Pedro sufrió un atentado mortal cuando departía con su familia y amigos.

“Mi hijo había llegado como hacía unos 10 minuticos y me dijo, papi, ¿cómo está?... bien mijito. (...) cuando ‘pum’, escuché la explosión, le dije a mi mujer: nos mataron estos hijue… Yo pegué la carrera y me metí a una casa”, narró a Noticias Caracol.

Oscar Murcia, señalado por Pedro Nel Rincón de participar en el homicidio de su hijo, apareció muerto, pero él asegura que no tuvo qué ver y que no se trató de una venganza.