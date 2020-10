La travesía de 40 horas del youtuber alemán para regresar al país que más ama: Colombia

El youtuber alemán que ama a Colombia volvió al país después de seis meses.

Pese a lo difícil que fue volver a dejar a su familia en Alemania, empacó su maleta y su bandera colombiana para embarcarse en un viaje de más de 40 horas.

En la estación de tren inició su recorrido hasta Frankfurt y de ahí despegó hacia Madrid, España, donde le exigieron la prueba de COVID-19 que dan en su país.

En México, confesó Dominic Wolf, vio el aeropuerto “más lleno” en pandemia.

Sin embargo, en Cancún encontró un obstáculo cuando no le permitieron hacer el check in porque al parecer su visa no era válida y la prueba del coronavirus estaba en alemán.

Publicidad

El vuelo se retrasó y mientras tanto logró que Migración Colombia le ayudara para que abordara el avión que lo traería nuevamente a la tierra que ama.

Dominic Wolf pronto estará en Bucaramanga, la ciudad donde nació su pasión por este país suramericano.