La travesía de joven de 22 años que hace dos semanas salió caminando de Venezuela a Medellín

Cristina Mejía es una joven venezolana de 22 años, quien partió hace dos semanas desde Venezuela hacia Medellín , con el fin de darle un mejor futuro a su hijo.

Aunque ya está cerca de la capital de Antioquia, asegura que ha pasado por duros momentos durante su travesía.

“Yo llevo viajando dos semanas para darle un mejor futuro a mi hijo, porque en Venezuela, en verdad, no se puede vivir ya. En Venezuela ya la comida escasea, si uno compra la harina no puede comprar salado, entonces yo dije: ‘mi hijo no puede aguantar esta situación’. Me dirijo a Medellín”, cuenta.

En su viaje se unió al grupo de caminantes de Cristopher, otro venezolano que llegó en busca de un mejor futuro.

“El reflejo que yo le doy a mis compañeros que quieren viajar de allá pa’ acá (de Venezuela a Colombia), que no crean que esto es fácil, eso no es fácil. Llevamos dos días viajando, sin parar, sin nada”, manifiesta Cristopher de Jesús Cortés.

Como este grupo, son cientos los venezolanos que todos los días pasan por las carreteras del Magdalena Medio en busca de un mejor futuro en Colombia.

Publicidad

En municipios de tránsito, como Puerto Boyacá, las autoridades locales les han prestado atención prioritaria a los migrantes.

“Hemos sido puente o canal con Migración Colombia y el Ministerio de Trabajo para los permisos especiales de permanencia, para el fomento de la formalización. También, estamos atentos a las situaciones en materia de seguridad”, explica Lina Restrepo, secretaria de Gobierno de Puerto Boyacá.

Una de las mayores dificultades que se les presentan a los venezolanos es la deshidratación y sobreexposición al sol por las largas caminatas desde la frontera de Norte de Santander al interior del país.