La travesía de los colombianos que transmitieron en radio la llegada del hombre a la Luna

“Ni dormíamos, ni comíamos”, cuenta Antonio Pardo García, director del noticiero Todelar en 1969 y quien viajó a EE. UU. para narrar en vivo esta hazaña.

En su momento fue la transmisión radial más ambiciosa en Colombia: diez días de cubrimiento ininterrumpido, al que no le sobraron dificultades. Para empezar, con los equipos que pretendían usar para trabajar desde Estados Unidos.

“El gobierno norteamericano dijo que no se podía con ese equipo porque era un equipo que utilizaban únicamente los espías americanos en Rusia y que eso estaba prohibido”, afirma Pardo.

Pero eso no fue impedimento para que su equipo informara permanentemente a los colombianos desde el propio centro espacial de la NASA, en Houston.

Además, Pardo recuerda que lo que marcó la diferencia fue poder acceder al propio servicio de la NASA.

“Todo lo que hablaban los astronautas, absolutamente todo, nos llegaba. Nosotros solamente hacíamos traducciones cuando eran necesarias", dice.

Ahora, 50 años después, Antonio Pardo García asegura que nada se compara con la satisfacción del buen trabajo.

