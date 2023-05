La última conversación que piloto de avioneta accidentada en Caquetá tuvo con su esposa

En Caracol Ahora hablamos con la esposa de Hernando Murcia, el capitán que iba piloteando la avioneta accidentada en Caquetá, quien contó la situación similar que el experimentado piloto logró sortear unos años atrás.



En la mañana de este martes, 16 de mayo de 2023, las autoridades confirmaron que fue encontrada en el departamento de Caquetá la avioneta desaparecida en Guaviare desde el primero de mayo. La aeronave se halló en la vereda Palma Rosa del municipio de Solano.

Por ahora, en la zona han sido encontrados los cuerpos de tres de los siete ocupantes de la avioneta que cubría la ruta Araracuara - San José del Guaviare. El primero de los cadáveres en ser localizado fue el del piloto, Hernando Murcia, quien estaba en el interior de la avioneta accidentada, según lo informado por la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

De acuerdo con Olga Vizcaino, esposa del capitán Murcia, el piloto se comunicó con ella cuando inició el viaje a las tres de la mañana y, seis horas después, volvió a llamarla para preguntarle cómo estaban las niñas. “Deles un pico y un abrazo de mi parte”, le dijo. Al día siguiente no se comunicó.

“Yo extrañé la llamada porque él siempre que aterrizaba nos llamaba para saber cómo estábamos. Siempre estaba pendiente de nosotras pero ese día no alcanzamos a hablar”, recordó Vizcaino.

Durante el tiempo que la aeronave estuvo desaparecida, Olga Vizcaino y su familia no perdieron la esperanza de encontrar a su esposo con vida: “Yo siempre le dije a mis hijas que guardáramos la esperanza y la fe”.

Los otros dos cadáveres encontrados pertenecen a otros dos adultos que iban en la avioneta desaparecida en Guaviare, en la que también viajaban cuatro menores de edad y de los que aún no hay información.

Un biberón que ubicó un perro conocido como Wilson en la zona selvática limítrofe entre Guaviare y Caquetá, guio a las fuerzas especiales al sitio donde cayó la aeronave. Las autoridades revelaron que en la búsqueda de sobrevivientes se descubrieron cáscaras de maracuyá que, presumen, fue consumida hace unos tres días, por lo que no descartan que todos o algunos de los menores de edad aún estén con vida.

De acuerdo con Vizcaino, una de sus hijas soñó con los niños desaparecidos: “La niña mayor se soñó con los niños, me dijo ‘mamá, yo me soñé que estaba llorando en el lugar, pero vino el niño y me secó las lágrimas. Yo le pregunté si estaba vivo y me respondió que sí, me acercó la mano al pecho y dijo que escuchara su corazón latiendo´”.

Olga Vizcaino recuerda que en 2017 su esposo tuvo un aterrizaje de emergencia, en circunstancias similares a la del accidente, pero en esa ocasión el experimentado piloto logró maniobrar correctamente y todos los ocupantes de la aeronave salieron bien librados. “Él era un experto, tenía toda la experiencia”, puntualizó.

El capitán Hernando Murcia, piloto de la avioneta accidentada en Caquetá, era de los pocos que volaba este tipo de aeronaves, aseguran autoridades. De hecho, en algunos videos se ve cómo aterriza en una complicada pista inundada en la comunidad indígena de Buenos Aires, en el Vaupés.