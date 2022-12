“La única madurez de Maduro es su amistad con el terrorismo”: Uribe

Luego de que el presidente (e) de Venezuela dijera que los miembros de la oposición son "herederos de Hitler", Uribe se pronunció.

"El cinismo de Maduro no tiene límites: "Maduro sube el tono y tilda a la oposición de 'herederos de Hitler'", publicó el exmandatario colombiano.

Nicolás Maduro le respondió: "Herederos de Usted? Mejor?"

Tras la arremetida, Uribe publicó doce trinos contra Maduro en menos de una hora:

"Maduro 1: Venezuela una de las mayores inflaciones del mundo

Maduro 2: Venezuela, una de las peores competitividades del mundo. Ver world economic forum

Maduro 3: Venezuela proponía producir más de 6 mil de barriles de petróleo, produce no más de 2.5 mil

Maduro 4: Venezuela sin inversión privada que generen empleo y sostengan políticas sociales

Maduro 5: Venezuela sometida al Castrismo. Arruinada y sostiene al comunismo cubano

Maduro 6: Venezuela deuda de 230 bill frente a PIB de 320 bill. Antes no tenía deuda

Maduro 7: Venezuela tiene PIB menor que Colombia, antes era superior

Maduro 8: Venezuela subsidia a los pobres con petróleo pero no los habilita ni les permite crear ingresos

Maduro 9: Venezuela con careta democrática,elecciones manipuladas e instituciones anuladas

Maduro 10: Venezuela con careta democrática, dictadura frente a medios de comunicación

Maduro 11: única madurez amistad con terrorismo, solamente competente para arruinar la economía y engañar a los pobres con lo no sostenible

Maduro 12: Venezuela uno de los países más violentos: más de 16 mil homicidios por año. Era pacífico"