“La verdad es clave para reconciliación”: presidente de Alemania en Bogotá

En una conferencia que ofreció en la Universidad de Los Andes, el teólogo y disidente en tiempos de la República Democrática Alemana (RDA) hizo una exposición de la experiencia de la reunificación de su país y sugirió, "sin decir a los colombianos lo que tienen que hacer", un camino exitoso a la reconciliación.

"El Estado tiene que garantizar un espacio público para que ninguna de las partes sienta una posible agresión por la otra", dijo Gauck según la traducción ofrecida, antes de remarcar que "además la verdad debe prevalecer".

El presidente alemán, de 73 años e independiente, reconoció que Alemania tuvo "la gran dicha de poder esclarecer el pasado sin temer un levantamiento entre antiguos enemigos", lo que por el contrario no pudo experimentar Sudáfrica, dijo, al advertir de que no hay una receta única que sirva entre unos países y otros.

No obstante, recomendó a Colombia "que cobre conciencia de su larga tradición democrática y abandone la idea de que los conflictos se superan a través de la violencia, como ha documentado en sus novelas Gabriel García Márquez, pues así el proceso será largo".

Y para ello es preciso que haya un cambio de mentalidad entre víctimas y victimarios, pero también entre la sociedad civil, que "tiene que aliarse" en pos de la paz, una tarea difícil en la que todas las generaciones han de tener "corresponsabilidad colectiva" para prevenir que se repitan los hechos.

El esclarecimiento de la verdad, explicó, es clave en este proceso, pero alejado de venganzas y revanchismos.

Gauck fue el responsable de desmantelar la Stasi, la policía política de RDA y de la conservación del archivo, que según recordó quedó a disposición de la Justicia, de historiadores y de periodistas con el fin de esclarecer los hechos, identificar a los culpables y "garantizar el perdón".

El presidente alemán, que goza de una gran popularidad en su país y asumió el cargo en 2012, enfatizó también que "no hay paz duradera si los intereses de las víctimas no son tenidos en cuenta, si sus familias no son reconocidas y reparadas".

Además, advirtió: "tiene sentido integrar a los victimarios cuando han abandonado la violencia, pero nunca deben recibir más apoyo social y económico que las víctimas".

Tras este discurso, Gauck expresó sus mejores deseos al pueblo colombiano, que sigue con atención desde noviembre de 2012 las negociaciones de paz entre el Gobierno del país andino y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, y partió para encontrarse con el presidente, Juan Manuel Santos.

El presidente alemán, que viaja con su compañera sentimental, la periodista Daniela Schadt, tiene previsto después viajar a Medellín para participar en encuentros académicos y humanitarios, y partir el domingo a Brasil.