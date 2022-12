Ladrón amenazó con ácido a su víctima para robarle el celular

La joven de 25 años relató ante la Policía que iba a llamar a su mamá cuando de repente sintió que un hombre la agarró del cuello.

"Me tenía súper amarrada. No sé qué me alcanzó a decir porque yo estaba en shock, no alcancé a escuchar. El caso fue que me sacudía para robarme el celular. Se acercaron dos personas y el señor salió a correr y los señores dijeron tiene un ácido", detalló la víctima.

Aunque la reacción de la comunidad evitó que ocurriera una tragedia, el hombre huyó por segunda vez.

Un habitante del sector dijo a las autoridades: "cuando el tipo soltó a la niña salió a correr y fue alcanzado por varias personas. En este momento el tipo los amenazó con ácido y pues obviamente volvió a emprender la huida".

Pero en su segunda huida el hombre ya no corrió con suerte, pues fue capturado unos metros más adelante por la Policía.

"Ya tenemos todos los elementos de juicio. El líquido, que hasta el momento le estamos haciendo las pruebas, al parecer es un ácido que iba a ser arrojado en ese instante a la muchacha. Tenemos la captura del sujeto y estamos poniéndolo ante las autoridades competentes", dijo el comandante de la Policía.

El presunto agresor fue trasladado a la URI de Puente Aranda donde se espera sea judicializado.