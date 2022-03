Dejó sin misa virtual a feligreses: se robó celular con el que la transmitían

Minutos antes de que iniciara una eucaristía en Bucaramanga , un delincuente ingresó al templo y robó celular con los que se realizan las misas virtuales. Fue en el barrio El Diamante I donde ocurrió el hecho.

Un sujeto ingresó al templo Jesús Obrero, se acercó a los celulares que se usan para las misas virtuales y, tas cerciorarse de que estaba solo, se lo llevó.

“Me di cuenta por las cámaras que ese muchacho entró y se llevó uno de los celulares que usamos para la transmisión, pero no fue posible reaccionar a tiempo”, afirmó el párroco del templo, presbítero Manuel Alfonso Camacho.

En esta oportunidad la misa virtual no se pudo llevar a cabo, pero el mensaje en la eucaristía fue claro: lo material es lo menos importante. “También mirar la situación de los jóvenes y de las personas que ya no miran dónde, ya no hay respeto por nada”, agregó el padre sobre el sujeto que se robó celular.