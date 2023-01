Ladrón en moto se trepa a andén y, por robarle el bolso, hiere a una abuelita

El golpe que recibió la mujer de 70 años fue tan grave que sufrió fracturas en nariz, pómulo y tórax.

Un video de seguridad registró cómo, en una calle de Bucaramanga, el motociclista abordó a la anciana mientras ella y un familiar esperaban un taxi.

“En cuestión de segundos el tipo se montó al andén y fue el momento en que me jaló el bolso y me tiró al piso”, recordó la adolorida víctima.

“Estoy asombrada de que un pícaro de esos le haga eso con una persona de la tercera edad, o a un joven o al que sea”, agregó.

Y dijo que el hampón no solo le provocó fracturas, sino que ahora “no puedo dormir, no puedo moverme sola, no puedo comer”.

La víctima y su familia, que temen represalias, esperan que las autoridades de Bucaramanga “puedan dar con el paradero de ese tipo, de ese delincuente, y que haya justicia, es lo que nosotros pedimos”.

La anciana llevaba en su bolso 100 mil pesos.