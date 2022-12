Ladrón que exigía $100 millones mató a empleado de banco en Bogotá

Un ladrón llegó exigiendo la suma de 100 millones de pesos a un banco y como no se los dieron mató a uno de los empleados del banco y dejó herido a un usuario.

"Algunos ciudadanos que se encontraban allí alcanzan a dar aviso a los guardas de seguridad, que se acercan al banco. Esta persona lo alcanza a observar, desenfunda un arma de fuego, amenaza a todos los que se encontraban en el interior y de un momento a otro agrede a uno de los funcionarios le ocasiona la muerte en el sitio y también lesiona a uno de los usuarios de banco", declaró el comandante operativo de la Policía zona Norte de Bogotá, coronel Esteban Guzmán.

"Hace 15 días intentaron robar por la entrada de Davivienda y no hacen nada. La seguridad esta pésima en el centro comercial la verdad es fatal la seguridad de acá", opinó Alexandra Suárez, comerciante de un establecimiento cercano a la entidad bancaria donde se registró el crimen.

"Yo me encontraba en mi sitio de trabajo y escuchamos como 6 disparos en ese momento la gente corría desesperada", relató una trabajadora del centro comercial.