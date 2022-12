Ladrones robaron a personas que esperaban un bus y luego asaltaron un local

En el video se observa cuando llega un taxi y luego caminan hacia el paradero los dos delincuentes. Salen corriendo un joven y una mujer que fueron encañonados para quitarle sus pertenencias.

La mujer entra aterrada al restaurante, observa que es perseguida por uno de ellos y llega hasta la cocina para esconderse. El presunto delincuente también ingresa hasta ese lugar.

Publicidad

Pedro Jaramillo, dueño del local, detalló lo ocurrido: “vi que se metió para la cocina cuando llegó un tipo detrás de mi persiguiéndola. Yo pensé que era un problema de pareja pero como se me metieron a la propiedad privada dentro de la cocina entonces yo le dije le dije ‘qué pasa’. Entonces el tipo sacó el arma y me dijo ‘cállese sapo’ y un poco de vulgaridades. Entró el otro y me arrinconó en el calentador”.

Luego, dijo Jaramillo, los delincuentes le robaron el dinero producto de las ventas.

Testigos aseguran que los delincuentes abordaron nuevamente el taxi que se encontraba en la carrera 15 con calle 76 para escapar.