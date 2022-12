Ladrones toman 19 rehenes, entre ellos un niño, en local comercial

La grabación muestra cuando el primero de los asaltantes se acerca a la caja a preguntar algo y evita que el único hombre que atiende las cajas a esa hora se dé cuenta de la entrada de sus cómplices.

Luego se observa a un ladrón saltar la barrera y lanzarse sobre el cajero, mientras otro de los intrusos amenaza con un arma a las cajeras.

Desde otro ángulo se puede apreciar cuando algunos clientes intentan salir del sitio pero no lo logran.

Los rehenes fueron despojados de sus pertenencias: anillos, celulares y dinero en efectivo.

Pasaron tres minutos, tiempo en que los delincuentes vaciaron las cajas y en el que no hicieron nada para ocultar sus rostros de las cámaras de seguridad.

Según los administradores del local, el llamado a la Policía se hizo justo cuando empezó el atraco, pero la patrulla llegó seis minutos después.

Los investigadores que asumieron el caso, revelaron que los ladrones habrían usado alguna especie de pegante en las yemas de los dedos, para no dejar huellas.