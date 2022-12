LAN Colombia informa de normalidad en operaciones pese a protesta de pilotos

La protesta de un grupo de 29 pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) se llama operación "cero trabajo suplementario", igual a la que durante 21 días hicieron los de Avianca, que implica que los aviadores se limitan a cumplir con sus horarios y funciones, sin asumir tareas adicionales.

Según LAN Colombia, en la mañana de este sábado "no se presentan ni demoras ni cancelaciones de vuelos asociadas a la operación cero trabajo suplementario que llevarían a cabo 29 pilotos afiliados a la asociación sindical Acdac".

La compañía aseguró que los itinerarios de LAN "están diseñados con tiempos de holgura entre un vuelo y otro que le permiten a la aerolínea reaccionar y ajustarse frente a situaciones imprevistas que se puedan presentar" y que por lo tanto no habrá modificaciones de horarios por la protesta.

"Así mismo, dentro de la operación se cuenta con tripulaciones de reserva que están disponibles para dar cumplimiento al itinerario previsto", agregó LAN Colombia en un comunicado.

La Acdac informó anoche que 34 pilotos que pertenecen a ese sindicato, de los más de 200 que tiene LAN Colombia, iniciarían la operación "cero trabajo suplementario" para presionar por la equiparación porque ganan "entre dos y cuatro millones de pesos (entre 1.000 y 2.000 dólares) menos de salario que todos los demás que no están vinculados al sindicato".

Al respecto, la aerolínea afirmó hoy que los 207 pilotos de LAN Colombia tienen las mismas condiciones salariales.

