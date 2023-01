Lancheros, incluso borrachos y drogados, siguen llevando migrantes a Panamá

Así lo reveló un operativo con agentes encubiertos que permitió la captura de 8 personas y se realizó tras tragedia que dejó 10 niños y 9 adultos muertos.

La red estaría liderada por alias ‘Mamá África’, una mujer que les da ingreso al hotel a quienes buscan cruzar en lancha hacia el país vecino.

El director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, reveló que en ese hostal no se les ofrecía garantías de salubridad.

El agente infiltrado también descubrió que el lanchero que operaría la embarcación había asumido la misión en alto grado de embriaguez e incluso explicó que estaba drogado con su asistente, y que nunca les dieron chaleco salvavidas a sus pasajeros.

Esta red de coyotes no les daba chalecos para poder meter más gente en una embarcación. Además, garantizaban así que los migrantes no saltaran al agua y escaparan sin pagarles por el transporte.

El sobrecupo y el estado del lanchero fueron las razones por las cuales una de estas embarcaciones naufragó en Capurganá y 19 personas perdieron la vida.

En contexto:

